Poetin verbiedt export van niet nader genoemde grondstoffen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische president Vladimir Poetin heeft de export verboden van bepaalde Russische grondstoffen volgens lijsten die zijn bepaald door de Russische regering, tot het einde van het jaar. Dat meldde persbureau Interfax dinsdag. Op andere producten zijn er beperkingen afgevoerd in de export en import. De details van de maatregelen moeten nog worden uitgewerkt door de Russische regering, die binnen twee dagen een lijst moet opstellen van landen die door het exportverbod zullen worden getroffen. De aankondiging komt enkele uren nadat de Amerikaanse regering een verbod op de import van Russische olie afkondigde, ter vergelding van de invasie van Oekraïne door Rusland. De Europese Unie is te afhankelijk van Russische olie en aardgas om de import ervan te verbieden. De olieprijzen zijn sinds de invasie gestegen tot het hoogste niveau sinds 2008. Bron: ABM Financial News

