Vopak geeft belang in Duitse LNG-terminal op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak en Oiltanking stappen uit een joint venture voor een nieuwe LNG Terminal in het Duitse Brunsbüttel. Dit maakte het Nederlandse tankopslagbedrijf zaterdag bekend zonder financiële details te melden. Gasunie en de Kreditanstalt für Wiederaufbau, namens de Duitse overheid, hebben vrijdag een intentieverklaring getekend om het project naar de volgende fase te brengen en gezamenlijk de terminal in Brunsbüttel in aanbouw te nemen. Dit betekent dat de Kreditanstalt für Wiederaufbau toetreedt als aandeelhouder, terwijl Vopak en Oiltanking uiterlijk per mei dit jaar vertrekken als aandeelhouder. In een toelichting liet Vopak weten dat de terminal nodig is om de energieaanvoer van Noordwest-Europa te garanderen. Omdat de belangen van de overheden anders zijn dan van commerciële partijen, hebben Vopak en Oiltanking besloten om afscheid te nemen van hun belang in het project. Vopak was zaterdag nog niet bereikbaar voor commentaar. Bron: ABM Financial News

