Cabka maakt zich op voor eerste handelsdag in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Cabka zal vandaag voor het eerst verhandelbaar zijn op de beurs in Amsterdam, nadat investeringsvehikel Dutch Star Companies Two het bedrijf overnam. Cabka zal 45,5 miljoen euro ontvangen van Dutch Star Companies Two. Dit is het bedrag na aftrek van 63,3 miljoen euro, om bestaande minderheidsaandeelhouders in Cabka uit te kopen. Cabka recyclet kunststoffen. Het bedrijf mikt voor de middellange termijn op een hoge enkelcijferige groei en een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 20 procent. Verder wil Cabka de pay-out-ratio voor het dividend geleidelijk verhogen naar 30 tot 35 procent. Over 2022 wil het bedrijf 0,15 euro per aandeel uitkeren. In het afgelopen jaar boekte Cabka een bijna 27 procent hogere omzet van 171 miljoen euro, wat resulteerde in een nettowinst van 4,5 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

