3G Capital voltooit overname controlerend belang in Hunter Douglas

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) 3G Capital heeft de overname van een controlerend belang in Hunter Douglas afgerond. Dit meldden de partijen vrijdag. De overname, die op 30 december 2021 werd aangekondigd, omvat onder meer een belang van 75 procent van Ralph Sonnenberg via een zogeheten block trade, waarbij de familie Sonnenberg een belang van 25 procent in de Hunter Douglas Groep zal behouden. Voor alle resterende uitstaande aandelen wordt een uitrookprocedure gestart, waarbij de prijs hetzelfde zal zijn als in de block trade, namelijk 175 euro voor elk gewoon aandeel en 0,43 euro voor elk preferent aandeel. Als gevolg van de overname is João Castro Neves benoemd tot CEO van de Hunter Douglas Groep en David Sonnenberg tot voorzitter van de raad van bestuur. Bron: ABM Financial News

