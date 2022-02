Beursblik: AMG presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft in het vierde kwartaal van 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit concludeerden analisten van Jefferies. De EBITDA viel 11 procent hoger uit dan de consensus, met name dankzij Clean Energy Materials en Critical Materials Technologies. Dankzij deze meevaller keert AMG ook een hoger dividend uit dan verwacht. Aandeelhouders kunnen een bedrag van 0,40 euro per aandeel tegemoet zien. Jefferies had slechts op de helft gerekend. Voor 2022 herhaalde AMG een EBITDA te verwachten van 225 miljoen dollar of meer. Jefferies verwacht dat de analistenconsensus flink omhoog kan. Jefferies heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 42,00 euro. Bron: ABM Financial News

