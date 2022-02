Arcadis gaat Rijkswaterstaat helpen met A44 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis helpt Rijkswaterstaat met de planfase voor het project 'vervanging van bruggen en viaducten rijksweg A44', waarmee in eerste instantie 3 miljoen euro mee is gemoeid. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau woensdag bekend. Het project betreft de planfase voor zeventien zogenoemde 'kunstwerken'. Voor vier daarvan is bekend dat ze aan het einde van de technische levensduur zijn en worden vervangen. Arcadis werkt met Rijkswaterstaat aan het verder specificeren van de, wat het bedrijf noemt, scope van deze vier urgente kunstwerken en aan technische onderzoeken naar de staat van de overige dertien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.