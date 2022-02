Update: Aedifica ziet winst aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft in 2021 de winst zien stijgen en verwacht ook in het lopende jaar een hogere winstgevendheid. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van de zorgvastgoedinvesteerder met noteringen Brussel en Amsterdam. De zogeheten EPRA-winst over de verslagperiode nam op jaarbasis met 30 procent toe, tot 151,5 miljoen euro, ofwel 4,35 euro per aandeel. Onder de streep restte een nettowinst van 282 miljoen euro. De huurinkomsten stegen op jaarbasis met 24 procent naar 232,1 miljoen euro. De vastgoedportefeuille van Aedifica was eind december circa 4,9 miljard euro waard. Dit is 1,1 miljard euro meer dan eind 2020. Aedifica heeft nu 587 zorgvastgoedlocaties verspreid over inmiddels acht landen. De bezettingsgraad is 100 procent. De schuldgraad bedroeg eind december 42,6 procent. Dit was eind september nog 42,4 procent. Aedifica heeft een investeringsprogramma lopen van 767 miljoen euro in bouw- en renovatieprojecten. In 2021 werden 41 projecten opgeleverd voor een totaal investeringsbudget van circa 289 miljoen euro. Aedifica wil, zoals eerder aangekondigd, over 2021 een dividend uitkeren van 3,40 euro per aandeel. Voor het lopende jaar verwacht Aedifica een dividend uit te keren van 3,70 euro per aandeel. Daarnaast verwacht Aedifica in 2022 een EPRA-winst te boeken van 4,77 euro per aandeel. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

