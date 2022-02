Video: stijging AEX weer in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Op de korte termijn ligt de verrassing in een stijging van de AEX Index en niet in een daling. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "Al weken steken we tot vervelends toe hetzelfde verhaal af: Zo min mogelijk doen in deze consolidatie!", zei Van den Akker. "Bijna 4 weken beweegt de koers binnen de bandbreedte 734-772 punten. Hierbinnen zien we weliswaar scherpe bewegingen, maar nog steeds geen echte trend. Het is en blijft de kunst om zoveel mogelijk uit deze markt te blijven. Lange termijn beleggers doen niets en kopen alleen op zwakte richting de onderkant van de lange termijn trading range op circa 717 punten", aldus de technisch analist. "Korte termijn beleggers proberen alleen de buitengrenzen van deze range te bespelen, short posities innemen richting de bovenkant op 812 punten en long posities aan de onderkant op respectievelijk 734 en/of 717 punten", voegde hij toe. "Op de korte termijn ligt de verrassing in een stijging in de AEX Index en niet in een daling. Een doorbraak boven de horizontale weerstand op 770-772 punten is cruciaal binnen deze analyse", concludeerde Van den Akker. Klik hier voor: op korte termijn stijging AEX in verschiet Bron: ABM Financial News

