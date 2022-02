Beursblik: Brunel presteert beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Detacheerder Brunel heeft in 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit oordeelde ING vrijdag na publicatie van de cijfers door Brunel. Het bedrijfsresultaat van 47,7 miljoen euro in 2021 lag boven de prognose van ING. De bank was uitgegaan van 44,7 miljoen euro. Ook de brutomarge van 24,2 procent lag boven de taxatie van ING van 23,2 procent. "Alle regio's droegen bij aan deze meevallers", stelde analist Marc Zwartsenburg. Maar vooral buiten Europa deed Brunel het volgens ING goed. Het dividendvoorstel van 0,45 euro per aandeel Brunel door de onderneming ligt 0,05 euro boven de ING-prognose. Verder beoordeelde ING de outlook van Brunel voor het eerste kwartaal als positief en met de opwaartse ontwikkeling van de brutomarge lijkt het boekjaar 2022 volgens de bank sterker te zijn begonnen dan verwacht. Voor Brunel geldt dat het tekort aan personeelskandidaten voor het bedrijf alleen maar gunstig uitpakt. ING heeft een koopadvies op Brunel met een koersdoel van 15,00 euro. Het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een vlak Damrak 4,9 procent hoger op 12,32 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.