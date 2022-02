Hogere omzet Nedap ondanks verstoringen aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft afgelopen jaar een hogere omzet geboekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, ondanks dat het nadrukkelijk de gevolgen voelde van de problemen in de aanvoerketen, die voorlopig ook nog wel aan zullen houden. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo donderdag nabeurs. Bij de derde kwartaalcijfers waarschuwde Nedap al dat de verstoringen in de supply chain nadrukkelijke gevolgen zouden hebben voor de levertijden in het vierde kwartaal, "met een onvoorspelbaar effect op de omzetontwikkeling". In 2021 werd uiteindelijk een 9 procent hogere omzet behaald op jaarbasis, van 207 miljoen euro. Alle segmenten droegen bij aan deze omzetgroei, aldus Nedap. De terugkerende omzet steeg met 16 procent op jaarbasis en is nu goed voor 67 procent van de totale opbrengsten van het bedrijf. Het bedrijfsresultaat verbeterde op jaarbasis 35 procent tot 23,1 miljoen euro en de bijbehorende marge verbeterde van 9,0 naar 11,1 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 18,3 miljoen euro, of 2,82 euro per aandeel. Dat was 13,8 miljoen euro of 2,13 euro per aandeel in 2020. Outlook CEO Ruben Wegman van Nedap zei in een toelichting dat "bij vrijwel alle marktgroepen de componentenschaarste inmiddels invloed heeft op de levertijden naar onze klanten." Dit leidt volgens Nedap tot "toenemende vertragingen in leveringen en een opwaartse druk op de kostprijs" en het bedrijf rekent er dan ook op dat "de impact van de schaarste aan componenten in de komende maanden verder zal toenemen". Wel rekent Nedap voor 2022 op een "verdere groei van de omzet". Over 2021 stelt het bedrijf een dividend voor van 3,00 euro per aandeel. Het aandeel Nedap sloot donderdag op 61,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.