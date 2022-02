Lavide en ING krijgen gelegenheid voor schikking Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De zaak tussen Lavide en ING Bank is woensdag aangehouden om de twee kemphanen de gelegenheid te geven om een schikking te treffen. Dit liet Lavide weten in een persbericht. In de rechtbank Amsterdam vond woensdag een mondelinge behandeling plaats in een procedure die Lavide tegen ING Bank aanspande. De procedure heeft betrekking op de door ING beoogde beëindiging van haar bancaire relatie met Lavide. Lavide is op Euronext Amsterdam genoteerd maar heeft momenteel geen activiteiten, een zogeheten lege huls. Lavide is exclusief in gesprek met Nederlandse Zorg Beheer tot 1 april. NZB ambieert een beursnotering en de beheerder van zorgcentra zou die kunnen krijgen door een omgekeerde overname, waarbij NZB minimaal 51 procent van de aandelen van Lavide verwerft. Bron: ABM Financial News

