Beursblik: Arcadis presteert boven verwachting

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux donderdag. Zowel de winst, de kasstroom als het speciaal dividend vielen volgens Kepler mee. De autonome groei verbeterde naar 4 procent, zoals voorzien. "Deze cijfers bevestigen duidelijk onze beleggingscasus", aldus Kepler. Kepler verwacht dat de consensus voor de EBITA in 2022 met 2 tot 3 procent zal worden verhoogd. Het aandeel Arcadis staat op de kooplijst van Kepler met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel steeg donderdag 8,0 procent naar 42,08 euro. Bron: ABM Financial News

