Engie haalt eigen doelstellingen

Beeld: Engie

(ABM FN-Dow Jones) Engie heeft in 2021 de eigen outlook weten te halen. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van het Franse energiebedrijf met beursnoteringen in Parijs en Brussel. De omzet steeg in 2021 met bijna 31 procent tot 57,9 miljard euro. De autonome omzetgroei bedroeg zelfs 33,1 procent. De EBITDA steeg met 18,6 procent van 8,9 tot 10,6 miljard euro en de EBIT steeg met 36,8 procent, van 4,5 naar 6,1 miljard euro. De organische groei bedroeg respectievelijk 21,9 en 42,2 procent. De recurrente nettowinst toerekenbaar aan de groep steeg zelfs met 85,4 procent tot 3,2 miljard euro. Engie had ook 3,0 tot 3,2 miljard euro voorspeld, op basis van een indicatieve EBITDA-bandbreedte tussen 10,8 en 11,2 miljard euro en een EBIT van 6,1 tot 6,5 miljard euro. In 2021 investeerde Engie ook 6,1 procent meer dan in 2020. Er werd afgelopen jaar 8,0 miljard euro geïnvesteerd. De netto financiële schuld bedroeg 25,3 miljard euro, terwijl de schuldratio daalde van 4,2 tot 3,6. Engie stelt een dividend voor van 0,85 euro per aandeel. Outlook Voor 2022 mikt Engie op een EBITDA tussen 10,7 en 11,1 miljard euro en een EBIT van 6,1 tot 6,5 miljard euro. Verwacht wordt dat de recurrente nettowinst 3,1 tot 3,4 miljard euro zal bedragen. Voor 2023 en 2024 rekent Engie op een verdere stijging van deze resultaten. Bron: ABM Financial News

