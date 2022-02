Olieprijs voor het eerst in jaren boven 95 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag voor het eerst sinds 2014 gestegen tot ruim 95 dollar. De settlement voor een vat West Texas Intermediate lag uiteindelijk op 95,46 dollar, waarmee de olieprijs 2,5 procent duurder werd.



Vrijdag schoten de olieprijzen al flink omhoog, nadat Amerikaanse media berichtten dat de Russische president Poetin definitief heeft besloten om Oekraïne binnen te vallen.



Maandag verklaarde de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov echter dat er nog altijd een kans is om de crisis op diplomatieke wijze op te lossen. Ook zouden bepaalde militaire oefeningen aan de grens met Oekraïne op zijn eind lopen.



Dat nieuws zorgde ervoor dat de olieprijzen kortstondig wat wegzakten.



The Wall Street Journal meldde maandagavond echter dat de Verenigde Staten hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev sluiten. Diplomaten worden overgebracht naar de stad Lviv in het westen van Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky zei in een update dat komende woensdag een Russisch aanval wordt verwacht.



Voorlopig zal elke vorm van geopolitiek nieuws voor extra volatiliteit zorgen, aldus analist Brian Swan van Schneider Electric. Ondertussen loopt ook de prijs voor aardgas in de VS weer op, nu er opnieuw streng winterweer in aantocht is in het noordoosten.

Bron: ABM Financial News