Topman Shell verkoopt voor bijna 4 miljoen pond aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) CEO Ben van Beurden heeft een pluk aandelen Shell verkocht voor bijna 4 miljoen Britse pond. Dit meldde de energiereus op de eigen website Van Beurden verkocht in totaal 190.000 aandelen Shell tegen een gemiddelde prijs van 20,40 pond, wat de bestuurder in totaal net geen 3,9 miljoen pond opleverde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.