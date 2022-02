Intertrust rekent op verdubbeling groei

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust rekent dit jaar op tenminste een verdubbeling van de onderliggende omzetgroei, maar wel met een lagere marge, na de negatieve groei in het vierde kwartaal, die vorige maand al werd gemeld. Dit bleek donderdag bij de volledige resultaten.

Het trustkantoor gaat uit van een onderliggende groei van 3 tot 5 procent in 2022, nadat het cijfer vorig jaar uitkwam op 1,5 procent, waarmee de doelstelling van 2 tot 4 procent niet werd gehaald.

Dat kwam door een krimp van 0,7 procent in het vierde kwartaal, als gevolg van het vertrek van medewerkers in Nederland, Luxemburg en de Kaaimaneilanden. Daardoor bleef er werk op de plank liggen en konden er minder uren worden gefactureerd.

Intertrust wordt overgenomen door CSC voor 20,00 euro per aandeel, waardoor de impact van de cijfers op de koers waarschijnlijk beperkt zal zijn. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam speculeerde bij de voorlopige cijfers in januari dat er mogelijk veel personeel is weggekaapt door headhunters naar aanleiding van de aanstaande overname. Die zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar zijn afgerond.

In de volledige cijfers maakte het trustkantoor donderdag bekend dat dat de nettowinst in het vierde kwartaal steeg van 14,9 miljoen naar 22,3 miljoen euro op een omzet van 147,3 miljoen euro, die bijna 2 procent hoger was dan een jaar eerder. Exclusief de effecten van wisselkoersen, met name van de Amerikaanse dollar en het Britse pond, daalde de aangepaste nettowinst met 17 procent tot 30,9 miljoen euro.

De aangepaste EBITA-marge daalde in het kwartaal naar 30,6 procent, tegen 34,4 procent een jaar eerder.

"Onze voornaamste uitdagingen liggen in Nederland, Luxemburg en de Kaaiman-eilanden, waar de management teams in 2021 zijn gewijzigd", zei CEO Shankar Iyer. "Onze prioriteiten zullen geconcentreerd zijn rond het verbeteren van de effectiviteit van de naleving van regelgeving, het vasthouden van personeel en grotere productiviteit."

Buiten de drie genoemde landen was de onderliggende omzetgroei gemiddeld 9,5 procent, meldde Intertrust.

Het bedrijf wees op een recordbedrag van 82,7 miljoen euro dat in het vierde kwartaal werd binnengehaald aan werk in de pijplijn, wat 26,8 procent meer was dan een jaar eerder.

Mede op basis daarvan gaat Intertrust voor 2022 uit van een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent, bij een aangepaste EBITA-marge van 28 tot 30 procent. In 2021 was die marge 29,7 procent.