HAL verkoopt belang in Livit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft een overeenkomst getekend om zijn belang in Orthopedie Investments (Livit) te verkopen aan Ottobock. Dit maakte de investeerder donderdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Livit produceert en verkoopt orthopedische en andere medische hulpmiddelen aan eindgebruikers en heeft een netwerk van locaties door heel Nederland. HAL is eigenaar sinds 2007. De afronding van de transactie is nog onderhevig aan gebruikelijke goedkeuringen van de relevante autoriteiten en zal naar verwachting binnen enkele maanden worden

afgerond. Bron: ABM Financial News

