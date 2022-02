Wereldhave verhoogt outlook voor 2022

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de outlook voor het directe resultaat voor 2022 verhoogd, maar in 2021 het directe en indirecte resultaat zien afnemen, hoewel minder dan verwacht en besloot het dividend te verdubbelen. Dit bleek donderdag uit een update van het vastgoedfonds.

Outlook

De outlook voor het directe resultaat dit jaar verhoogde het bedrijf van 1,40 tot 1,50 per aandeel naar 1,50 tot 1,60 euro per aandeel.

De winkelbelegger zag in 2021 het direct resultaat over het afgelopen boekjaar uitkomen op 1,88 euro per aandeel en dat is boven de bandbreedte die de onderneming aanhield in zijn verwachting voor 2021. Die lag op 1,80 tot 1,85 euro. Dit resultaat verhoudt zich tot 2,01 euro per aandeel over 2020.

Het indirect resultaat lag over 2020 al op 6,66 euro negatief en dat liep verder op naar 7,52 euro per aandeel negatief in 2021.

De nettohuuropbrengsten daalden van 133,0 miljoen euro naar 124,7 miljoen euro, een daling van 6,3 procent.

Dividend

Het dividendvoorstel voor 2021 ligt op 1,10 euro per aandeel Wereldhave tegen 0,50 euro per aandeel over 2020.

Het aandeel Wereldhave sloot woensdag op een groen Damrak 3,0 procent hoger op 14,50 euro.