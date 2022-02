Omzetverdubbeling voor Pfizer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald en rekent ook voor 2022 op stevige groei. Dit meldde de Amerikaanse farmareus dinsdagmiddag. In het vierde kwartaal verdubbelde de omzet naar 23,8 miljard dollar. Dit leverde een nettowinst op van 3,4 miljard dollar. In de laatste drie maanden van 2020 verdiende Pfizer 847 miljoen dollar. De winst per aandeel, aangepast voor bijzondere posten, steeg van 0,43 naar 1,08 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op 0,87 dollar. In heel 201 realiseerde de farmaceut een omzet van 81,3 miljard dollar, 95 procent meer dan in 2020. De nettowinst ging van 9,2 miljard naar 22,0 miljard dollar. Pfizer kon duidelijk profiteren van de opbrengsten uit het coronavaccin dat het samen met BioNTech ontwikkelde, en dat wereldwijd wordt ingezet. De aangepaste winst per aandeel van 4,42 dollar in 2021 was bijna een verdubbeling van de winst in 2020, en ruim boven de 4,13 tot 4,18 dollar per aandeel die Pfizer zelf had voorzien. De jaaromzet was wel in lijn met doelstelling van 81 tot 82 miljard dollar. Outlook Voor 2022 mikt Pfizer op een omzet van 98 tot 102 miljard dollar met een aangepaste winst per aandeel van 6,35 tot 6,55 dollar. Dat zouden stijgingen van 23 en 46 procent zijn. Eind januari meldde Pfizer dat de EU positief heeft geoordeeld over de coronapil van de farmaceut. Het aandeel Pfizer gaat dinsdag een bijna 2 procent hogere opening tegemoet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.