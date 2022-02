Overmars per direct weg bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Marc Overmars is per direct vertrokken als directeur voetbalzaken bij Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club zondagavond bekend. De reden is "gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's", aldus het persbericht. "Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax", zei Overmars in de persverklaring. Overmars was sinds de zomer van 2021 directeur voetbalzaken bij Ajax. Recent werd hij herbenoemd voor een nieuwe termijn, tot en met 30 juni 2026. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.