CTP rondt overname Deutsche Industrie REIT af

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft de overname van Deutsche Industrie REIT afgerond. Dit maakte de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak donderdagochtend bekend. Recent gaven de aandeelhouder van REIT akkoord voor de overname door CTP. REIT verdwijnt hiermee van de beurs en wordt in naam voortgezet als Deutsche Industrie Grundbesitz AG. Met deze aankoop is de Duitse portefeuille nu goed voor 15 procent van de totale portefeuille van CTP. Daarmee is Duitsland na Tsjechië en Roemenië de belangrijkste markt voor CTP. Met de overname was een bedrag van circa 800 miljoen euro gemoeid. CTP Germany wil de komende vijf jaar circa 1 miljard euro in projecten investeren. Bron: ABM Financial News

