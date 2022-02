Update: Rode cijfers TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het vierde kwartaal, zoals verwacht, verlies geleden en gaf voor 2022 een tegenvallende outlook af. Dat bleek vrijdag uit de cijfers van de navigatiespecialist. CEO Harold Goddijn liet weten voor dit jaar aanhoudende problemen te voorzien in de aanvoerketen, pas in 2023 zal dit minder worden, waarschuwde hij. Meer input volgt op de beleggersdag in de tweede helft van dit jaar. De omzet daalde op jaarbasis van 125,4 miljoen naar 115,2 miljoen euro. De divisie Location Technology droeg 90,6 miljoen euro bij en de consumententak 24,6 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 119 miljoen euro. Daaraan zou Location Technology 102 miljoen euro bijdragen en de consumententak was afgelopen kwartaal volgens de experts goed voor 17 miljoen euro omzet. De EBITDA bedroeg afgelopen kwartaal 19,2 miljoen euro negatief en netto leed TomTom 38,8 miljoen euro verlies. De analisten voorzagen een negatief bedrijfsresultaat van 7 miljoen euro en een nettoverlies van 21 miljoen euro verlies. Eind 2021 had TomTom 356 miljoen euro in kas, dankzij een vrije kasstroom van 56,7 miljoen euro. Analisten voorzagen een vrije kasstroom van 38 miljoen euro en 341 miljoen euro in kas. Jaarcijfers In heel 2021 behaalde TomTom op een omzet van 506,9 miljoen euro een nettoverlies van 94,7 miljoen euro. Aan deze omzet droeg Location Technology 394,0 miljoen euro bij. TomTom rekende zelf voor heel 2021 op een omzet van 500 tot 530 miljoen euro en een bijdrage van Location Technology van 400 tot 430 miljoen euro. Wel waarschuwde het navigatiebedrijf al dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zou uitkomen door een tekort aan halfgeleiders. De analistenconsensus voorzag dat de omzet daalde van 528 miljoen euro in 2020 naar 511 miljoen euro afgelopen jaar. De vrije kasstroom kwam in 2021 uit op 23,5 miljoen euro. Dat is afgerond 5 procent van de omzet. Analisten gingen uit van 1 procent, terwijl het bedrijf zelf mikte op circa 2 procent. TomTom schreef deze meevaller toe aan klanten die sneller dan verwacht betaalden en "prudent kostenmanagement". Volgens ING was het belangrijkste cijfer in de kwartaalrapportage het orderboek, dat eind december op minimaal 2 miljard euro zou staan. TomTom meldde een orderboek van 1,9 miljard euro. Outlook Voor 2022 rekent TomTom op een omzet van 470 tot 510 miljoen euro, wat in 2023 weer zou moeten stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro. Daaraan draagt Location Technology respectievelijk 380 tot 420 en 425 tot 475 miljoen euro bij. De vrije kasstroom wordt dit jaar op circa -5 procent van de omzet geschat en volgend jaar op een plus van minimaal 5 procent. Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een omzet voor TomTom van 541 miljoen euro met een nettoverlies van 48 miljoen euro. De vrije kasstroom wordt ingeschat op 25 miljoen euro. Het aandeel TomTom daalt vrijdag 12,0 procent. Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

