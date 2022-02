EssilorLuxottica gaat eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica is van plan tot 1,5 miljoen eigen aandelen in te kopen. Dit maakte de brillenfabrikant, die recent nog het Nederlandse GrandVision overnam, dinsdagochtend bekend. EssilorLuxottica zal de aandelen in de periode tussen 1 februari en uiterlijk 31 maart opkopen. De ingekochte aandelen zullen vooral worden gebruikt voor de beloning van personeel en bestuurders van het bedrijf. De brillenfabrikant heeft van aandeelhouders het recht gekregen om tot maximaal 10 procent van het aandelenkapitaal op te kopen voor een prijs van niet meer dan 200,00 euro. Het aandeel EssilorLuxottica sloot maandag op 166,82 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.