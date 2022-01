AEX belandt in correctie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gedaald. Bij een slot van 744,26 punten op vrijdag, daalde de AEX op weekbasis 2,6 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 763,70 punten.

Sinds de hoogste slotstand ooit, van 827,57 punten, die in november werd bereikt, noteert de hoofdindex inmiddels meer dan 10 procent lager. Daarmee is de AEX dus in een correctie beland.

"We zitten in een neerwaartse trend", maar toch zal de correctie beperkt zijn, denkt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

"Alle dalingen richting 717 punten in de AEX moet je benutten", want daarna voorziet de analist van ING een "fenomenale stijging".

De marktvolatiliteit is momenteel enorm. Dat weerspiegelt ook de VIX index, die in de afgelopen maand met zo'n 14 punten is gestegen. Beleggers zijn nerveus over hoe snel de Federal Reserve zijn monetaire verruiming zal afbouwen via renteverhogingen en het inkrimpen van de balans, om zo de torenhoge inflatie te beteugelen. Daarnaast is er veel aandacht voor de kwartaalcijfers van zwaargewichten.

Ook een dreigende escalatie aan de grens van Oekraïne en Rusland houdt de markten bezig.

"Geopolitieke conflicten zijn er altijd geweest en zullen er helaas altijd zijn. We weten niet hoe het deze keer gaat aflopen, maar we anticiperen niet op een oorlog", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Als belegger met een iets langere beleggingshorizon is het niet verstandig om je mee te laten meeslepen in de malaise en de waan van de dag."

Rusland is een grote olie- en aardgasexporteur en door een conflict kunnen de energieprijzen verder stijgen, wat nadelig is voor de ontwikkeling van de inflatie. De olieprijs steeg deze week opnieuw naar het hoogste niveau in zeven jaar en noteert vrijdag op meer dan 87 dollar.

Catch 22 voor Fed

Dat de hoge inflatie nog niet lijkt te stabiliseren, bleek deze week ook uit de belangrijke PCE-kerninflatie in Amerika. Die kwam in december uit op 4,9 procent, van 4,7 procent in november.

De hoge inflatie dwingt de Fed om snel in te grijpen. In het rentebesluit deze week signaleerde de centrale bank daarom dat het in maart waarschijnlijk de rente gaat verhogen. Dat was voor marktkenners geen verrassing.

"De verrassing zat hem in het bericht dat de Fed mogelijk bij iedere volgende beleidsvergadering dit jaar de rente zal verhogen. Dat betekent dat, inclusief maart, de Fed dit jaar mogelijk zeven keer de rente zal verhogen. En dat is een stuk meer dan de vier renteverhogingen die tot woensdagavond door de markt waren ingeprijsd", aldus Wiersma van ING.

Volgens Fidelity International staat de Fed dit jaar voor een Catch-22 (of Catch-2022) dilemma: enerzijds maakt de sterke inflatie een verkrapping noodzakelijk, "maar dat betekent ook dat de centrale bank het risico loopt dat ze de conjunctuurcyclus om zeep helpt en/of risico's voor de financiële stabiliteit genereert omdat ze vooruit probeert te lopen op de rentecurve."

Dat "Catch-2022 dilemma" heeft nu duidelijk de financiële markten bereikt, volgens macrostrateeg Salman Ahmed van Fidelity: "sinds begin januari staat er sterke druk op aandelen die gevoelig zijn voor de rente, in combinatie met enkele gematigde rotaties in de kredietsector naarmate het sentiment verslechterde."

De marktkenner verwacht dat de economische groei zal vertragen "naarmate de verkrapping van het beleid op gang komt. Maar we verwachten nog geen ernstige inzinking, ook al is de onzekerheid rond de huidige conjunctuurcyclus toegenomen."

De hawkish Fed zette de dollar deze week hoger. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1150 en daarmee op weekbasis zo'n 1,5 procent lager.

Cijferseizoen gaat door

En ondertussen dendert het cijferseizoen door. Na de teleurstellende cijfers van Netflix vorige week, waren deze week de ogen gericht op die van Microsoft, Intel, Tesla en Apple.

Microsoft en Tesla wisten de verwachtingen te overtreffen, terwijl de resultaten van Intel tegenvielen. Apple presteerde afgelopen kwartaal zelfs veel beter dan verwacht.

De cijfers zijn overigens niet slecht. "De kwartaalcijfers van bedrijven uit de S&P 500-index hebben tot nu toe in bijna 80 procent van de gevallen de winst met gemiddeld ruim 8 procent overtroffen", aldus Wiersma.

Stijgers en dalers Damrak

In Nederland komt het cijferseizoen wat langzamer op gang dan in Amerika. Philips daalde deze week ruim 2 procent. Na de recente winstwaarschuwing waren de slechte kwartaalcijfers begin deze week geen heel grote verrassing meer.

Signify werd beloond voor sterke kwartaalcijfers en steeg op weekbasis bijna 4 procent. Daarmee moest het alleen Shell voor zich dulden in de AEX. Dat aandeel steeg 5,5 procent. Chipproducenten als ASML, Besi en ASMI belandden deze week onderaan, met verliezen die op weekbasis opliepen tot ruim 13 procent.

Unilever, recent nog fors afgestraft na een poging om de consumententak van GSK in te lijven, steeg afgelopen week bijna 4 procent. Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz heeft een belang opgebouwd in Unilever, meldden diverse media deze week.

In de AMX blonk Galapagos uit met een koerswinst van ruim 14,5 procent op weekbasis. Beleggers reageerden positief op de benoeming van Paul Stoffels als nieuwe CEO van Galapagos. Stoffels, die op 1 april aantreedt, volgt Onno van de Stolpe op. Hij was hiervoor chief scientific officer van Johnson & Johnson. Jefferies reageerde positief op het nieuws. De zakenbank noemde Stoffels een zwaargewicht. Citi Research zette Galapagos op de kooplijst en verhoogde het koersdoel en ook Bryan Garnier plakte een koopaanbeveling op het aandeel.

WDP kende een uitstekend jaar in 2021 en rekent op aanhoudende groei, maar het aandeel leverde op weekbasis toch een procent in.

Aperam was de grootste daler in de Midkap, met een verlies van ruim 7 procent op weekbasis.

Bij de smallcaps ging Accell bij een slotstand van 57,50 euro op vrijdag bijna 25 procent hoger op weekbasis. KKR biedt 58,00 euro per aandeel Accell. Volgens analisten een redelijk bod, maar geen knock-out bod. Toch lijkt de kans op een hoger bod of een andere bieder niet heel groot, zeggen zij.

Avantium daalde ruim 3,5 procent in de AScX. De aandeelhouders van Avantium zijn inmiddels akkoord gegaan met de plannen van het bedrijf om een zogenaamde vlaggenschipfabriek te bouwen voor FDCA. Goed nieuws volgens ING, dat het koersdoel voor het aandeel verhoogde naar 14,61 euro. KBC Securities handhaafde het Reduceren advies met een koersdoel van 3,00 euro.

Vivoryon leverde op weekbasis bijna 12 procent in.