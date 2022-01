Georgette Schlick commissaris bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Georgette Schlick is vrijdag benoemd tot lid van de raad van commissarissen van AFC Ajax. Dit meldde de beursgenoteerde voetbalclub na afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die online plaatsvond. De benoeming is geformaliseerd met ingang van 28 januari 2022, en geldt voor een periode van drie jaar en tien maanden, tot en met de jaarvergadering in november 2025, aldus Ajax. Tevens werd in de vergadering de mededeling gedaan van het voornemen om directieleden Marc Overmars, Menno Geelen en Susan Lenderink te herbenoemen. "Vervolgens werd de herbenoeming door de RvC bekrachtigd voor een periode die loopt tot en met 30 juni 2026. Deze drie bestuurders vormen samen met algemeen directeur Edwin van der Sar de directie van Ajax", aldus de club. Bron: ABM Financial News

