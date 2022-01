Prosus investeert meer in visplatform Aruna Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft meegedaan aan een financieringsronde voor het Indonesische vissersplatform Aruna. Dat maakte de in Amsterdam genoteerde investeerder donderdag bekend. Aruna haalde 30 miljoen dollar aan extra financiering binnen en heeft nu in totaal 65 miljoen dollar opgehaald. Aruna biedt Indonesische vissers toegang tot een wereldwijd netwerk van klanten en werd de afgelopen vijf jaar 400 keer zo groot. Er is op dit moment vijf keer zo veel vraag naar vis als er wordt aangeboden. Er werden vorig jaar 100 gemeenschappen van vissers ontwikkeld door Aruna, dat al 5.000 banen creëerde op het platteland van Indonesië. Het bedrijf is momenteel actief in 27 provincies van Indonesië, of 70 procent van het land. Bron: ABM Financial News

