3M boekt stevig omzetgroei

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft in 2021 de omzet sterk zien stijgen en boekte een robuuste kasstroom en realiseerde een forse winststijging. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaans bedrijf.

De jaaromzet kwam uit op 35,4 miljard dollar, ofwel een stijging van 10 procent op jaarbasis. Op autonome basis en aangepast voor wisselkoersen was de stijging 8,8 procent.

De winst per aandeel steeg met 8 procent van 9,36 tot 10,12 dollar. Aangepast voor bijzondere posten kwam de winst per aandeel ook uit op 10,12 dollar, maar dit was wel 14 procent meer dan de 8,85 dollar die in 2020 behaald werd.

De operationele kasstroom bedroeg afgelopen jaar 7,5 miljard dollar en de aangepaste vrije kasstroom 6,0 miljard dollar.

Vierde kwartaal

CEO Mike Roman sprak in een toelichting van een sterk vierde kwartaal. In het afgelopen kwartaal wist 3M meer winst te boeken dan verwacht. De kwartaalwinst bedroeg 2,31 dollar per aandeel uit, terwijl analisten geraadpleegd door FactSet slechts op 2,02 dollar per aandeel hadden gerekend. Een jaar eerder verdiende 3M in het vierde kwartaal echter nog 2,41 dollar per aandeel.

De kwartaalomzet bedroeg 8,6 miljard dollar, fractioneel hoger dan de omzet in het vierde kwartaal van 2020.

Outlook

De topman heeft vertrouwen in het huidige boekjaar, maar het bedrijf gaf geen outlook af. Daarvoor moeten beleggers tot 14 februari wachten, als 3M een strategische update presenteert.