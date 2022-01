Beursblik: PostNL overtreft verwachtingen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de verwachtingen overtroffen, wat geen grote verrassing is gezien de lockdownmaatregelen in Nederland. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING dinsdagochtend.

Het genormaliseerde EBIT-resultaat kwam afgelopen jaar naar verwachting uit op 308 miljoen euro, waar ING mikte op 288 miljoen euro. De bank hield toen overigens nog geen rekening met een lockdown in Nederland. De vrije kasstroom bedroeg 288 miljoen euro, waar ING op 251 miljoen euro mikte.

De onderliggende ontwikkelingen in pakketbezorging verbeterde in het vierde kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. De pakketvolumes stegen met 9 procent, exclusief het effect van de lockdowns, tegen een stijging van 6 procent in het derde kwartaal. De gerapporteerde volumes daalden evenwel met 5,3 procent, waar ING mikte op een nulgroei. Het EBIT-resultaat uit pakketbezorging was conform verwachting, ondanks de inflatiedruk.

De terugval in de briefpostvolumes was met 8,9 procent iets groter dan de daling van 8 procent waar ING op mikte, maar de prijsmix was een stuk beter. "Daarom overtrof PostNL de verwachtingen fors met een EBIT van 66 miljoen euro tegen onze verwachting van 44 miljoen euro", aldus Zwartsenburg.

De outlook voor heel 2022 noemde ING in lijn met de verwachtingen. PostNL verwacht voor het lopende jaar een EBIT die in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT in 2021, aangepast voor het veronderstelde eenmalige effect vanwege de coronacrisis van 80 miljoen euro.

Ervanuit gaande dat PostNL een dividend uitkeert aan de onderkant van de bandbreedte 70 tot 90 procent van de winst, mikt ING op een uitkering van circa 0,40 euro per aandeel.

ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,15 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 2,7 procent tot 3,41 euro.