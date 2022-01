Flinke omzetgroei voor Remy Cointreau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar beduidend meer omzet behaald, vooral dankzij flinke groei in de verkoop van cognac. Dit maakte de Franse destillateur dinsdagochtend bekend. De omzet kwam in de eerste negen maanden tot en met 31 december autonoom 38,1 procent hoger uit op 1.086 miljoen euro. Bij de cognac-labels steeg de omzet autonoom met 38,5 procent naar 797 miljoen euro en bij likeuren steeg de omzet met 39,1 procent naar 263 miljoen euro. Bij de partnerlabels was er sprake van een autonome groei van 20,1 procent tot een omzet van 26 miljoen euro. Ten opzichte van dezelfde periode in het boekjaar 2019/2020 en dus voor de uitbraak van de coronapandemie steeg de groepsomzet autonoom met 35,7 procent, de omzet uit cognac met 38,4 procent, bij likeuren met 30,6 procent en bij partnerlabels met 13,1 procent. Outlook Rémy Cointreau verwacht dit boekjaar nog altijd een sterke autonome omzetgroei, vooral op basis van een sterke eerste jaarhelft. De destillateur denkt zelfs beter te kunnen presteren dan de markt. Verder voorziet de onderneming "een zeer sterke" autonome groei van het operationeel resultaat en de bijbehorende marge en ook hier dankzij een sterk eerste halfjaar. Bron: ABM Financial News

