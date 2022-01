Sterk kwartaal IBM

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de verwachtingen overtroffen. Dit bleek maandag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse computerreus.



Het was de eerste financiële update sinds IBM de spin off van Kyndryl, de IT-servicetak, afrondde. CEO Arvind Krishna zei dat de sterke resultaten in het vierde kwartaal het vertrouwen geven dat IBM in staat is om zijn belofte waar te maken om vanaf 2022 weer met zo'n 5 procent per jaar te groeien.



IBM boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,3 miljard dollar, in vergelijking met 1,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 2,57 dollar. De aangepaste winst kwam uit op 3,35 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,14 dollar.



De omzet steeg op jaarbasis met 6,5 procent naar 16,7 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 16,1 miljard dollar. Van de omzetgroei kwam zo'n 3,5 procentpunt van Kyndryl.



De opbrengsten bij de PC-tak, tegenwoordig ondergebracht bij Infrastructure, was stabiel. Bij de softwaretak, inclusief clouddiensten, steeg de omzet met 8 procent.



Beleggers zullen in een beleggercall later op de avond vooral kijken naar de outlook voor 2022. Analisten voorspellen een omzet van 59,8 miljard dollar en een winst van 10,09 dollar per aandeel.



Het aandeel IBM noteerde maandag in de nabeurshandel op Wall Street zo'n 6,5 procent hoger.

