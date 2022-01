Beursblik: Fed gaat markt verder voorbereiden op renteverhoging in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Federal Reserve zal woensdagavond weinig verrassingen bevatten, denken marktkenners, maar mogelijk grijpt de Amerikaanse centrale bank het moment aan om de markt verder voor te bereiden op een renteverhoging in maart. "Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de sterke arbeidsmarkt", aldus Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In december daalde de Amerikaanse werkloosheid tot 3,9 procent. "Eerder noemde de centrale bank 4 procent als de drempel om van een volledig herstelde arbeidsmarkt te kunnen spreken. Nu die is bereikt, is de arbeidsmarkt bijgevolg niet langer een argument om het monetaire beleid niet aan te scherpen", aldus de econoom. Een ander belangrijk punt is volgens Aben in hoeverre de beleidsmakers van de Fed "zich in de kaarten laten kijken over hun plannen voor de maanden ná maart." De markt gaat momenteel uit van vier renteverhogingen in 2022 en houdt daarbij rekening met geleidelijke stappen, "één renteverhoging om de twee beleidsbijeenkomsten", aldus Aben, die denkt dat als de Fed expliciet naar zo'n geleidelijke aanpak verwijst dit beleggers gerust kan stellen. "Komt zo'n verwijzing er echter niet, dan kunnen markten daar nerveus op reageren", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen. Ook economen van de Japanse bank Nomura verwachten dat de Fed woensdag de weg vrijmaakt voor een renteverhoging met 25 basispunten in maart. De federal funds rate staat momenteel op 0,00 tot 0,25 procent. De hoge inflatie, die in december uitkwam op 7 procent in de Verenigde Staten, dwingt de Amerikaanse centrale bank vermoedelijk tot ingrijpen. De afgelopen weken gaven beleidsmakers van de Fed al een voorzet aan de markten, dat de rente mogelijk eerder omhoog gaat dan verwacht en wellicht ook sneller. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels weer rond het niveau van voor de coronapandemie. Goldman Sachs heeft een basisscenario van vier renteverhogingen dit jaar, maar waarschuwt voor het risico dat de Fed noodgedwongen de rente bij al zijn beleidsvergaderingen in 2022 zal moeten verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. De economen van Deutsche Bank houden rekening met vier verhogingen maar sluiten zes of zeven stuks dit jaar niet uit. Citigroup sluit niet uit dat de Fed de rente in maart zelfs met 50 basispunten verhoogt. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer de inflatie tussen nu en maart niet zal stabiliseren. Een andere optie voor de Fed is om QE nog sneller af te bouwen, aldus Citi. Economen van Bank of America zijn van mening dat de Fed achter de rentecurve aanloopt en dus moet de centrale bank het idee loslaten dat het beleid langzaam kan worden genormaliseerd. Afbouwen balans Een ander punt waar beleggers woensdag op zullen letten in het commentaar van voorzitter Jerome Powell, is de timing van het afbouwen van de gigantische balans van de centrale bank. De Fed zal dan vervallen obligaties niet herbeleggen. "Toen de Fed de mogelijke opstart van een dergelijke verkrapping een aantal weken geleden meldde, was dit een grote verrassing voor de financiële markten. Daarop verlangt men nu meer duiding", aldus Aben van Van Lanschot Kempen. Toen de Fed in de vorige opwaartse cyclus in 2015 de beleidsrente begon te verhogen, werd twee jaar gewacht om de balans in te krimpen, volgens de econoom. Maar toen lag de werkloosheid nog boven de 5 procent, aldus Aben. "Bij de huidige inflatie en werkloosheid, zal de kwantitatieve verkrapping veel sneller beginnen. Wellicht al in de tweede jaarhelft", volgens de marktkenner. De Federal Reserve maakt woensdagavond om 20:00 uur zijn rentebesluit bekend. Een half uur later volgt een persconferentie van voorzitter Powell. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.