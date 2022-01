Groene koersen op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersten woensdag licht hoger, terwijl de obligatierentes terugliepen en bedrijfsresultaten niet tegenvallen. De S&P 500 koerste 0,3 procent hoger, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent won. Techbeurs Nasdaq schreef 0,4 procent bij.

"De Amerikaanse beurzen leken aanvankelijk lager te gaan openen, maar de veerkracht van de Europese beurzen hielp Wall Street toch wat vooruit na de flinke verkoopgolf op dinsdag", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Ook zag Hewson wat steun vanuit de obligatiemarkten, waar de rentes terugliepen.

"Toch ondervinden de Amerikaanse beurzen ook wat weerstand, waardoor verdere koersstijgingen uitblijven", zo stelde de analist.

De koersdalingen op de beurs van de afgelopen dagen "hebben alles te maken met inflatie en hoe agressief centrale banken zullen worden om die tegen te gaan", zei Brian O'Reilly van Mediolanum Asset Management. Volgens hem kan inflatie ook de economische groei een knauw geven, omdat de consument minder gaat uitgeven. "De markt is zeker nerveus momenteel."

Beleggers rekenen er steeds meer op dat de Federal Reserve en andere grote centrale banken het monetaire beleid hard gaan inperken, om de hoge inflatie te stoppen. Dit trekt een steunpilaar weg onder de hoge waarderingen op de aandelenmarkten, die dankzij jarenlang zeer ruim monetair beleid omhoog werden geduwd.

De verwachting dat de centrale banken gaan ingrijpen, zijn toegenomen, na signalen dat de prijsstijgingen breder zijn geworden dan de problemen in de aanvoerketen, na de vermindering van de capaciteit tijdens de coronapandemie.

De beurzen krijgen wel wat steun van sterke bedrijfscijfers. "Waar het aandeel Goldman Sachs op dinsdag nog flink terugliep vanwege zorgen over hogere kosten en zwakkere opbrengsten uit de investeringsbank, wist het aandeel Bank of America vandaag dergelijke zorgen van zich af te schudden", aldus Hewson van CMC. Ook Morgan Stanley werd meer waard na een update over het vierde kwartaal.

De Amerikaanse woningbouw bleek woensdag onverwacht te zijn gegroeid in december, met 1,4 procent meer woningen die in aanbouw werden genomen dan een maand eerder. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg zelfs met 9 procent. Voor beide cijfers was een afname voorzien, vanwege tekorten aan arbeidskrachten en bouwmaterialen.

Olie noteerde woensdag ruim een procent hoger. De mondiale vraag naar olie overtreft dit jaar het niveau van voor de coronacrisis, zo bleek woensdag uit verwachtingen in het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap. De olieprijs koerst inmiddels rond de hoogste niveaus sinds 2014, na drone-aanvallen op de olie-industrie in Abu Dhabi door Jemenitische rebellen.

De euro/dollar noteerde op 1,1349, iets opverend na een sterke daling op dinsdag. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1323 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Morgan Stanley boekte een hogere kwartaalwinst, terwijl ook de inkomsten licht stegen, maar wel iets achterbleven bij de verwachtingen. Het aandeel steeg met 2,6 procent.

Bank of America meldde een winststijging van 28 procent, waar analisten een kleinere toename hadden voorzien. De inkomsten stegen met 10 procent. Hier rekenden analisten op meer. De bank koerste 0,9 procent hoger.



Procter & Gamble verhoogde zijn winstverwachting, bleek uit een kwartaalupdate van de producent van wasmiddelen en huishoudelijke artikelen. De omzet groeide meer dan de markt voorspelde, met 6 procent. Het aandeel steeg met 3,9 procent.

Vrachtvervoerder JB Hunt heeft in december een speciale bonus van 11 miljoen dollar betaald aan zijn medewerkers in de frontlinie. Het bedrijf investeert in zijn medewerkers, nu de markt voor chauffeurs, trucks en aanhangwagens zeer krap is. Het investeringsdoel van 1 miljard dollar werd vorig jaar niet gehaald, vooral door vertragingen in de aanvoerketen. Het aandeel JB Hunt leverde 0,4 procent in.

Het aandeel Sony daalde hard na het nieuws van de overname van Activision Blizzard door Microsoft op dinsdag, omdat hierdoor een grote concurrent dreigt te ontstaan. Grote games als Call of Duty en World of Warcraft zouden hierdoor samengaan met het Xbox-platform van Microsoft. Sony verloor 3,2 procent, terwijl Microsoft 2,4 procent won.

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash kijkt naar een volledige overname van de Duitse flitsbezorger Flink. Dit meldt de Duitse website Manager Magazin woensdag. DoorDash koerste licht hoger.

United Airlines en aluminiumreus Alcoa volgen nabeurs met cijfers.