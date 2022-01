Goldman Sachs stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het vierde kwartaal van 2021 minder winst behaald dan verwacht en ook de inkomsten uit aandelenhandel en vermogensbeheer vielen tegen. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse grootbank. In de verslagperiode kwam de winst uit op 3,94 miljard dollar, of 10,81 dollar per aandeel, van 12,08 dollar per aandeel een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 11,77 dollar. De inkomsten verbeterden van 11,74 miljard naar 12,64 miljard dollar, waar de markt op 12,04 miljard dollar had gerekend. Toch waren er wel wat tegenvallers in de opbrengsten, zoals de inkomsten uit aandelenhandel, die op jaarbasis met 11 procent daalden en met 2,12 miljard dollar onder de verwachting uitkwam van 2,43 miljard dollar. Wel ging het nog altijd om de op één na hoogste omzet ooit in dit segment. De handel uit onder meer obligaties en valuta bleef op jaarbasis vrijwel stabiel rond 1,86 miljard dollar. Bij de vermogensbeheertak daalden de opbrengsten in het vierde kwartaal met 10 procent op jaarbasis naar 2,89 miljard dollar. Lichtpuntje was de investment bank, waar de inkomsten verbeterden van 2,73 miljard naar 3,80 miljard dollar. Dit was boven de verwachting van de markt, die 3,24 miljard dollar voorspelde, en een recordopbrengst voor de bank. Goldman Sachs trof in het vierde kwartaal een voorziening van 344 miljoen dollar voor slechte leningen. Dat was een jaar eerder 293 miljoen dollar. Het aandeel lijkt na de cijfers op weg naar een openingsverlies van 3 procent. Bron: ABM Financial News

