Fugro ontvangt Deense opdracht

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een opdracht ontvangen van het Deense Energinet voor onderzoek voor het Energy Island-project in de Noordzee. Dit maakte de bodemonderzoeker dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Het Energy Island-project kan tot 10 gigawatt aan offshore wind verwerken voor Denemarken en omliggende landen. Fugro zal onderzoek doen naar de geplande kabelroute van het platform naar het Deense vasteland. Bron: ABM Financial News

