Retail Estates verkoopt retailpark in Lommel

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft een kleinschalig retailpark in Lommel verkocht voor 11,5 miljoen euro. Dit maakte de vastgoedonderneming maandagochtend bekend. Van de opbrengst werd inmiddels 10 miljoen euro geherinvesteerd in de aankoop van 6 winkelpanden. In Mechelen bezit Retail Estates 7 winkelpanden in een winkelcluster die bestaat uit 13 winkelpanden op de site Keerdok. Retail Estates heeft een kaderovereenkomst gesloten om een gefaseerde verkoop van haar winkelpanden tegen eind juni 2024 te realiseren. De transactie is onderworpen aan opschortende voorwaarden die tegen eind februari 2024 dienen gerealiseerd te worden, aldus Retail Estates. De totale verkoopprijs bedraagt 10,2 miljoen euro wat 0,8 miljoen euro minder bedraagt dan de reële waarde per 30 september 2021. In Nederland zijn de winkels van Retail Estates per afgelopen zaterdag weer open gegaan. Per 18 december, toen in Nederland de winkels werden gesloten als gevolg van de coronacrisis, had Retail Estates geen last van huurachterstanden en bedroeg de bezettingsgraad 100 procent. Het bedrijf verwacht dat de winkelsector zich dit jaar sterk zal herstellen van de lockdown, net als bij de vorige lockdowns. De voorziene huurinkomsten voor januari bedragen 3,1 miljoen euro. Verder bevestigde Retail Estates de dividendverwachting van 4,60 euro per aandeel voor boekjaar 2021/2022. Bron: ABM Financial News

