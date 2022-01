Valuta: dollar blijft zwak in onrustige markt

(ABM FN-Dow Jones) De dollar blijft vrijdag zwak in een onrustige markt.

"Er is om diverse redenen nogal wat nervositeit", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Per saldo is de Amerikaanse munt onder druk komen te staan als gevolg van teruggeschroefde longposities en winstnemingen", meent Boele.

De specialist verwacht niet dat de dollarzwakte blijvend van aard is. "De eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank komt steeds dichterbij en wij verwachten nu dat al in maart de rente omhoog gaat. Dit is drie maanden eerder dan we oorspronkelijk dachten. Wij, maar ook de financiële markten, verwachten dat de Fed ook vier keer de rente met een kwartje verhoogt. Dit scenario is bijna volledig verdisconteerd in de markt. Nu de eerste renteverhoging zo dichtbij komt, worden beleggers ook wat nerveuzer. Tot nu hebben de hogere rente op Amerikaanse staatspapier en een hogere verwachte beleidsrente de dollar gesteund. Maar doordat beleggers wat nerveuzer zijn, hebben ze minder behoefte om dollars te kopen en nemen zij zelfs winst op de dollars die ze eerder hebben gekocht. Deze posities zijn niet extreem omvangrijk, dus de winstnemingen zullen waarschijnlijk tijdelijk van aard zijn. Daarnaast verwachten we dat het verschil in beleid tussen de Fed en de ECB de dollar opnieuw gaat steunen en denken wij dat de Fed het monetair beleid verder zal verkrappen dan waar op de financiële markten nu vanuit wordt gegaan", zo legde Boele vrijdag uit.

De hoge inflatie zal dit jaar afkoelen tot rond de 2,5 procent aan het eind van 2022, zo verwachtte de voorzitter van de Chicago Fed Charles Evans donderdag. De centrale bank zal zich volgens Evans dit jaar dan ook vooral moeten richten op de verschuiving van een accommoderend naar een meer neutraal beleid, volgens Evans, die in 2022 geen stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed.

Evans verklaarde tijdens een paneldiscussie van de Milwaukee Business Journal dat hij verrast was door de hoge inflatie en dat het monetaire beleid van de Federal Reserve momenteel niet goed gepositioneerd is om deze te bestrijden.

Evans staat bekend als een voorstander van een ruim monetair beleid.

Voor de dollar is de publicatie van de Amerikaanse detailhandelsverkopen over december vanmiddag van groot belang. "Als die tegenvallen, zal dat naar ons idee de dollar verder verzwakken", aldus Boele.

De Zwitserse frank was met een opmars in de weer, maar deze lijkt voorlopig ten einde te zijn gekomen. "Het zou ons niet verbazen als de centrale bank ook aanzienlijk in de valutamarkt geïntervenieerd heeft in december. Maar de toegenomen onzekerheid in Kazachstan en Oekraïne en de spanningen rondom Rusland zouden wel weer tot vraag naar de frank kunnen leiden", voorziet Boele.

De Duitse economie liet over 2021 in een voorlopige meting een groei met 2,7 procent ten opzichte van 2020 zien, toen de economie met een krimp van 4,6 procent stevig onder druk stond. De groei kwam overeen met de prognose.

Naast de detailhandelsverkopen volgen in de Verenigde Staten vanmiddag ook de importprijzen en industriële productie over december, het voorlopige consumentenvertrouwen over januari zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan en de bedrijfsvoorraden over november.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker en van New York John Wiiliams.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,1459 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,83 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3728 dollar. De euro kostte 1,0434 Zwitserse frank, een ongewijzigde koers.