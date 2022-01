(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met vrijdag 21 januari 2022:

VRIJDAG 14 JANUARI 2022

12:00 BlackRock - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers vierde kwartaal (VS)

MAANDAG 17 JANUARI 2022

- Geen agendapunten

DINSDAG 18 JANUARI 2022

13:00 Goldman Sachs - Cijfers vierde kwartaal (VS)

WOENSDAG 19 JANUARI 2022

08:00 Burberry - Trading statement (VK)

13:00 Bank of America - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 United Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

DONDERDAG 20 JANUARI 2022

13:00 American Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

- Geen agendapunten