Wall Street kijkt voorzichtig omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet, na gematigde cijfers over de arbeidsmarkt en de verder oplopende producentenprijzen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,1 procent in het groen.

Voorbeurs bleek het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week te zijn gestegen naar 230.000, waar gerekend werd op een stabiel niveau van 207.000.

Het cijfer voor de producentenprijzen was iets lager dan verwacht, met een stijging in december van 0,2 procent, waar een toename van 0,4 procent was voorspeld sinds november.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn de producentenprijzen niettemin bijna 10 procent hoger, wat bijdraagt aan de inflatiedruk.

Deze week vervolgden aandelen grotendeels hun mars omhoog, nadat een uitzonderlijk hoog inflatiecijfer voor de Amerikaanse consumentenprijzen van woensdag zonder blikken of blozen werd ontvangen. De inflatie 7 procent in december was het hoogste sinds 1982, maar was door de markt al ingecalculeerd.

De markten reageerden daarom rustig en de S&P500 sloot slechts 1,5 procent onder zijn record.

Beleidsmaker van de Fed hinten dat de eerste renteverhoging in maart al een feit kan zijn. James Bullard bijvoorbeeld zei woensdag dat vier renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk zijn.

"Minder steun van monetair beleid is minder gunstig, maar aan de andere kant is de onderliggende economie goed en denken we dat de bedrijfsresultaten die nu naar buiten gaan komen vrij sterk zullen zijn", zei Luc Filip van SYZ Private Banking.

De olieprijs daalde licht, na een sterke stijging in de afgelopen dagen. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 82,23 dollar, terwijl een maart-future Brent een kwart procent goedkoper werd op 84,49 dollar.

De euro/dollar hield zijn recente winst vast en noteerde op 1,1466. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1450 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het kwartaalcijferseizoen gaat deze week van start met Delta Air Lines, dat een nettoverlies van 408 miljoen dollar meldde. De aangepaste winst per aandeel van 0,22 dollar was beter dan de FactSet-consensus van 0,14 dollar. Ook de omzet viel mee, en het aandeel steeg in de handel voorbeurs ruim 2 procent.

De onderaannemers van KB Home zijn geraakt door de omikrongolf van het coronavirus, maar het bedrijf zegt meer ervaring te hebben met dit soort verstoringen na bijna twee jaar pandemie. "We hebben methodes ontwikkeld om verder te werken aan onze huizen ondanks de tegenwind", zei Robert McGibney, operationeel directeur bij KB Home. KB Home lijkt 9 procent hoger te openen.

De zware financiële jongens BlackRock, Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo zijn vrijdag aan de beurt om hun resultaten te delen.

Het verhoogde overnamebod van Blackstone op Crown Resorts uit Australië is welkom, zei Crown-aandeelhouder Forager Funds Management. Het bod ging van 12,50 naar 13,10 Australische dollar per aandeel en Forager denkt dat de deal nu wel rond zal komen.

Robinhood Markets is voorlopig niet van plan om veel geld in cryptomunten te steken, zei CFO Jason Warnick. Terwijl de handelaren die bij Robinhood handelen er een moord voor doen, ziet Warnick geen dwingende strategische reden om een signicante hoeveelheid contanten van het bedrijf in cryptovaluta te steken. Robinhood biedt geen nieuwe cryptomunten aan, totdat toezichthouders meer zeggen over hoe ze willen omgaan met deze nieuwe markt. Het aandeel lijkt licht hoger te starten.

Retailers verhogen hun prijzen in verschillende tempo's, in reactie op inflatiedruk, zoals hogere lonen en arbeidskosten, zeiden CFO's tijdens een evenement van zakenkrant The Wall Street Journal. Mandy Fields van E.l.f. Beauty denkt dat de kosten van containervervoer de komende maanden kunnen dalen, maar dat de arbeidskosten verhoogd zullen blijven. "Als de kosten eenmaal stijgen, zie ik dat niet meer terugdraaien. Daarom zie je denk ik nu dat bedrijven hun prijzen verhogen."

Ook CIO Olivier de Berranger van vermogensbeheerder LFDE ziet de inflatie niet meer terugkeren naar de lage niveaus van de afgelopen jaren. Hij denkt dat beleggers de rest van het jaar bezig zullen zijn met de vraag hoe structureel de inflatie zal zijn.



Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloten woensdag licht hoger. De S&P 500 index sloot 0,3 procent hoger op 4.726,35 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent steeg tot 36.290,32 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,2 procent aan tot 15.188,39 punten.