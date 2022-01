Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor ASML op 945,00 euro gezet met een Outperform advies, nadat de Zwitserse bank besloot het aandeel weer op te volgen. De analisten van Credit Suisse wezen op het enorm sterke marktaandeel dat ASML heeft. En de nieuwe technologie EUV zal die positie alleen maar versterken, meent de bank. De analisten voorzien dat de winst per aandeel zal verzesvoudigen tussen 2020 en 2030. "De recente brand in Berlijn is negatief voor de korte termijn, maar we denken dat de analistenconsensus de groei die ASML kan realiseren tussen 2025 en 2030 onderschat." De raming van Credit Suisse voor 2025 is 4 procent hoger dan de consensus, maar voor 2030 zelfs 44 procent. Het aandeel ASML noteert donderdag 2,0 procent hoger op 659,80 euro. Bron: ABM Financial News

