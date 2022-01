Beursblik: Intertrust mist doelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft zijn doel van 2 tot 4 procent autonome groei in 2021 gemist, maar het overnamebod van CSC verloopt intussen volgens planning, zodat de impact van de tegenvaller op de aandelenkoers beperkt zal zijn. Dat stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport na een tussentijdse update van Intertrust. Met een autonome omzetgroei van 1,5 procent werd de doelstelling voor het jaar gemist, door licht negatieve groei in het vierde kwartaal ten gevolge van lagere productiviteit. Omdat meer mensen het bedrijf verlaten dan gewoonlijk bleef er in Nederland, Luxemburg en de Kaaiman-eilanden werk op de plank liggen. Hierdoor viel ook de marge tegen, zag Degroof. Een uittocht van personeel is een terugkerend fenomeen bij Intertrust, en vaak in Nederland en Luxemburg. Dit zal wel een zwakke link in het bedrijfsmodel blijven, vermoedt analist Michael Roeg. Hij kan zich voorstellen dat headhunters hun pogingen om personeel weg te kapen hebben opgevoerd, nu er een overname aankomt. CSC heeft een bod gedaan van 20,00 euro per aandeel en dat blijft ook het koersdoel van Degroof Petercam. Bron: ABM Financial News

