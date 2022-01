Tencent stoot weer belang af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent verkoopt 14,5 miljoen van zijn aandelen in Sea Limited, waardoor het belang daalt van 21,3 naar 18,7 procent. Dit meldde het Chinese techbedrijf dinsdag. Op het resterende belang geldt een zogeheten lock-up van zes maanden. Met de verkoop wil Tencent een deel van de groei en expansie van Sea te gelde maken. Sea, gevestigd in Singapore, combineert e-commerce, financiële diensten en online-entertainment. De verkoopopbrengst zal Tencent, waarin het Amsterdamse Prosus een flink belang heeft, gebruiken voor investeringen in andere bedrijven en projecten. Tegen welke prijs Tencent het belang verkoopt, werd niet gemeld. Eind vorig jaar verkleinde Tencent het belang in JD.com door een deel van de aandelen uit te keren aan zijn aandeelhouders in de vorm van een speciaal dividend. Bron: ABM Financial News

