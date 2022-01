Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 70,00 naar 68 ,00euro, maar bevestigde wel het koopadvies.

De analisten van de Amerikaanse zakenbank verlaagden hun taxaties voor de brutotransactiewaarde en de omzet voor 2021 tot en met 2023 met circa 3 procent. De orders schieten afgelopen kwartaal vermoedelijk tekort, stelden zij in aanloop naar de omzetcijfers van de maaltijdbezorger op 12 januari.

Bank of America rekent op 200 miljoen orders, exclusief het Amerikaanse Grubhub, in het vierde kwartaal. Dat zou op jaarbasis een plus van 11 procent zijn, maar op kwartaalbasis een daling met 1 procent.

"De operationele trends voor Takeaway blijven uitdagend, maar we herhalen ons koopadvies gezien de de relatief lage waardering in vergelijking tot sectorgenoten in Europa en elders in de wereld."

Positief noemde Bank of America dat Delivery Hero recent aangaf zijn Duitse operaties weer af te schalen, slechts enkele maanden na lancering. "Dat is bijzonder opmerkelijk", aldus de analisten. Angst voor concurrentiedruk in Duitsland is volgens hen dan ook niet nodig.

"Takeaway heeft samenwerkingen met meer dan 30.000 restaurants tegenover circa 2.500 voor Uber en het is actief in ongeveer 70 steden, terwijl Uber dit maar in 8 is", aldus de Amerikaanse bank.

Bank of America heeft een koopadvies op Delivery Hero met een koersdoel van 200 euro. De Amerikaanse bank is te spreken over het uitbreiden van het belang van Delivery Hero in Glovo. "Dat past als een handschoen."

Het aandeel Just Eat Takeaway daalt dinsdag 4,9 procent naar 47,22 euro en Delivery Hero daalt 2,7 procent naar 96,22 euro.