Jaaruitgelicht: moeilijk jaar voor Philips na terugroepacties

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een moeilijk 2021 achter de rug, nadat het van origine Eindhovense bedrijf beademingsapparatuur moest terugroepen. Het aandeel verloor dit jaar xx procent aan waarde.

Aan het begin van het jaar leek er geen vuiltje aan de lucht. Beleggers bleken te spreken over de verkoop van zijn divisie huishoudelijke apparaten aan Hillhouse Capital in maart tegen een waardering van circa 3,7 miljard euro. De waarde van de totale deal liep uiteindelijk op tot 4,4 miljard euro, vanwege extra afspraken dat de huishoudelijke apparaten nog vijftien jaar lang mogen worden verkocht onder de merknaam Philips.

Ook zorgde de coronacrisis bij Philips voor een sterke vraag naar Connected Care, waarbij vooral beademingsapparatuur in trek bleek. Ook de orderstroom in de divisie Diagnosis & Treatment, volgens ING inmiddels de belangrijkste divisie van Philips, trok verder aan.

Terugroepacties

Desondanks was het juist de beademingsapparatuur waar Philips moeilijkheden mee begon te krijgen. De Nederlandse specialist in medische apparatuur riep in juni 3 tot 4 miljoen Dreamstations, ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. De vrijgekomen gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds.

Daarnaast bleek recent dat ademhalingsapparatuur van Philips die in ziekenhuis wordt gebruikt mogelijk te weinig zuurstof toedient zonder hiervoor voldoende te waarschuwen.

Zelf vond Philips vooralsnog overigens geen gezondheidsrisico's in de teruggeroepen beademingsapparatuur. "De hoeveelheid volatiele organische bestanddelen die wordt uitgestoten door PE-PUR-schuim in teruggeroepen DreamStation beademingsapparaten, leidt naar verwachting normaal gesproken niet tot gezondheidseffecten voor patiënten op de lange termijn", aldus Philips in december. De update over de gezondheidseffecten veranderen echter niets aan de waarschuwing die Philips liet uitgaan over de producten.

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal trof Philips voor deze problemen een voorziening van 250 miljoen euro, waardoor de totale kosten van de terugroepactie op ongeveer een half miljard euro worden geschat.

"De meeste divisies van Philips presteren zeer goed, maar het [bedrijf] heeft nu tegelijkertijd twee terugroepacties lopen, wat het aandeel als belegging waarschijnlijk een tijdje zal gijzelen", voorspelde analist Marc Hesselink van ING. De analist heeft gelijk gehad. Het vertrouwen van beleggers in Philips lijkt momenteel ver te zoeken en het aandeel werd flink afgestraft in Amsterdam.

Ook analisten van JPMorgan Cazenove zien het vertrouwen wegebben en verlaagden in september het advies voor Philips van Overwogen naar Neutraal. De problemen rond de DreamStation-beademingsapparatuur hangen boven het aandeel, aldus de zakenbank. Ook andere analisten verlaagden hun koersdoelen.

Omzetwaarschuwing

Tegelijk kampt Philips ook met de aanhoudende corona-onzekerheid en een druk op de aanvoerketen. In oktober, met de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal, werd Philips dan ook voorzichtiger over 2021.

Philips rekent voor 2021 op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge. Er werd eerder nog gerekend op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten.

Op basis van de klantenvraag en het groeiende orderboek, verwacht Philips wel dat het groeitraject in 2022 weer wordt hervat met een stijgende omzet en een verbetering van de marge.

"Het risicoprofiel bij Philips is door de recente berichtgeving stevig verslechterd", aldus analist Niels Koers van IEX. "Beleggers doen er verstandig aan om de ontwikkelingen aan de zijlijn af te wachten."