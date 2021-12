Overname van Allopneus door Michelin goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overname van Allopneus door Michelin is goedgekeurd door de Franse mededingingsautoriteit. Dit is volgens een persbericht van de autoriteit. De Autoriteit kon elk mededingingsrisico als gevolg van de overlapping van de bandenactiviteiten van beide partijen uitsluiten. Dit besluit volgt op het groene licht dat de Europese Commissie in oktober gaf. Bron: ABM Financial News

