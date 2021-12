Zwitserland bestelt meer boostervaccins Moderna Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zwitserland heeft bij Moderna nog eens 7 miljoen stuks van zijn boosterprik tegen het coronavirus besteld. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut maandag. Moderna zal de boostervaccins in de tweede helft van 2022 leveren aan Zwitserland. De aanvullende 7 miljoen vaccins komen bovenop 7 miljoen stuks die Zwitserland al eerder bestelde en in 2022 worden geleverd. In totaal bestelde het land tot nu toe 27,5 miljoen doses van het coronavaccin van Moderna. Het aandeel noteerde maandag 2,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

