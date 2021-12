Nieuwe Duitse opdracht voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft van Infra Fürth Verkehr de opdracht gekregen voor het leveren van drie Ebusco 2.2 bussen van 18 meter. Dit maakte de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne donderdag voorbeurs bekend. Het is de eerste Duitse order voor de variant van 18 meter, aldus Ebusco. De levering aan Infra Fürth Verkehr is voorzien aan het einde van 2022. Financiële details deelde Ebusco niet. Recent meldde Ebusco al dat het 90 elektrische bussen gaat leveren aan Berliner Verkehrsbetriebe met een optie voor nog eens 60 bussen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.