TIE gaat samenwerken met Bipos en Regiotec Digital Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft strategische samenwerkingen gesloten met Bipos en Regiotec Digital voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dit maakte TIE woensdag bekend zonder financiële details te verstrekken. Bipos is een Oostenrijks bedrijf actief in Microsoft Dynamics. Regiotec Digital is een aanbieder van ICT systemen. Van beide zal FLOW Partner Automation van TIE kunnen profiteren, denkt TIE. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.