Naspers investeert in Planet42

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Naspers heeft omgerekend 3,4 miljoen dollar geïnvesteerd in Planet42, dat zich richt op auto-abonnementen. Dit maakte het Zuid-Afrikaanse techbedrijf en grootaandeelhouder van Prosus dinsdagochtend bekend. De investering is onderdeel van een grotere investeringsronde van 5,8 miljoen dollar, waar bestaande investeerders als Change Ventures en Startup Wise Guys ook aan meedoen. Bovendien haalde Planet42 aanvullend nog circa 24 miljoen dollar op bij diverse andere investeerders. De investering van Naspers werd gedaan via het investeringsvehikel Naspers Foundry. Bron: ABM Financial News

