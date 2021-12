BNP weg uit Amerika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas wil zijn Amerikaanse onderdeel Bank of the West verkopen aan Bank of Montreal voor 16,3 miljard dollar. Dat maakte de Franse bank maandag bekend. De Franse bank zei dat de verkoop een eenmalige boekwinst van 2,9 miljard euro oplevert en het eigen vermogen versterkt met circa 170 basispunten. BNP wil eigen aandelen gaan inkopen om aandeelhouders te compenseren voor de verwatering van de winst per aandeel door de desinvestering. Die verwatering zou door 4 miljard euro eigen aandelen in te kopen geheel geneutraliseerd zijn. De resterende opbrengst, zo'n 7 miljard euro, zou moeten worden aangewend voor een versnelde autonome groei, vooral in Europa. Ook gerichte investeringen en overnames die waarde toevoegen zijn een optie. De Amerikaanse desinvestering krijgt naar verwachting volgend jaar zijn beslag. De verkoop betekent dat BNP Paribas de Amerikaanse markt voor particuliere klanten en kleine bedrijven geheel verlaat. Ook andere Europese banken zagen hun Amerikaanse avontuur mislukken. Royal Bank of Scotland verkocht een Amerikaanse dochterbank in 2015. Het Spaanse BBVA verkoopt zijn Amerikaanse tak aan PNC Financial Services voor 11,6 miljard dollar. Amerikaanse toezichthouders staan negatief tegenover verdergaande consolidatie van de financiële instellingen in het land, omdat consumenten dan minder te kiezen hebben en er minder concurrentie overblijft. Bron: ABM Financial News

