Stellantis en Credit Agricole gaan samenwerken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stellantis en Credit Agricole gaan een joint venture opzetten op het gebied van autoleasing. Dit kondigden beide bedrijven vrijdag aan. Het doel van de joint venture is om tegen 2026 een vloot van meer dan 1 miljoen voertuigen te beheren. Daardoor kan het bedrijf in de top vijf van Europese bedrijven op het gebied van langetermijnleasing komen. De Franse bank wil ook een eigen divisie oprichten op het gebied van autofinanciering, leasing en mobiliteit. De Consumer Finance-divisie van Credit Agricole zou als onderdeel daarvan 100 procent van het kapitaal van FCA Bank en Leasys Rent overnemen. Credit Agricole en Stellantis zouden in de eerste helft van 2023 beginnen met de uitvoering van hun gezamenlijke plannen, na overleg met de werknemersvertegenwoordigers en na groen licht van de bevoegde autoriteiten. De overeenkomst zou grofweg geen impact moeten hebben op de Tier 1-kapitaalratio van de Franse bank. Bron: ABM Financial News

